شاهد... أعمال تنظيف «غار حراء» من الكتابات المخالفة

أمير المنطقة يأمر بإزالتها ووضْع سياج لمنع دخول الجهلاء..
تتم أعمال التنظيف على قدم وساق داخل غار "حراء"، بأمر من أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.
وقد أصدر الفيصل، تعليماته بتنظيف غار "حراء" من الكتابات الشركية والبدعية، وإزالة التمائم والحروز، ووضع سياج لمنع دخول الجهال إلى هذا المكان المقدس.
وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأعمال تنظيف الغار وفي نطاقه، ظهر خلاله أن بعض الجهّال يقومون بدسّ التمائم وأعمال السحر في المكان.
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