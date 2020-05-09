مكة والرياض وجدة تتصدر مدن المملكة في إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ417 حالة، من أصل 1704 حالات أعلنت وزارة الصحة تأكد إصابتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بـ316 حالة، ثم جدة بـ265 حالة، والمدينة المنورة 112 حالة، والدمام 111 حالة، والطائف 107 حالة، والجبيل 67 حالة، والخبر 54 حالة.

وسجلت جديدة عرعر 38 حالة، وحدة 33 حالة، والهفوف والخرج 23 حالة لكل منها، والدرعية 20 حالة، وبريدة 18 حالة، والقطيف 15 حالة، وتبوك 12 حالة.

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كما سجلت صفوي 9 حالات، ورأس تنورة وينبع 7 حالات لكل منها، ومحايل عسير والظهران 6 حالات لكل منها، وبيش 5 حالات، والنعيرية والقريات 4 حالات لكل منها، ومليجة 3 حالات، والمجاردة والخفجي وبقيق وبيشة 2 حالة لكل منها.

بينما تم تسجيل حالة واحدة في كل من: الجفر وأبها وسراة عبيدة وسلوى والبدائع وعنيزة والمذنب وعقلة الصقور ومهد الذهب وأضم والباحة وصبيا وحائل ووداي الدواسر.

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