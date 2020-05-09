بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الرمضانية باليمن والسودان وباكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع مساعداته في اليمن والسودان وباكستان.

وأوضح المركز أنه قام بتوزيع ، 7,150 كرتونة تمور للأسر النازحة والأشد فقرًا في محافظات الجوف والمهرة ولحج في اليمن.

حيث جرى توزيع 900 كرتونة تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 900 أسرة، وتوزيع 3125 كرتونة تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظة الجوف، استفاد منها 3125 أسرة، وتوزيع 3125 كرتونة تمور في المناطق الشرقية بمحافظة لحج، استفاد منها 3125 أسرة.

كما واصل المركز، إغاثة المتضررين من السيول والنازحين في محافظة الجوف باليمن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، حيث تم توزيع 700 حقيبة إيوائية على الأسر الأكثر تضررًا.

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وقام المركز بتوزيع 1,200 سلة غذائية رمضانية، تزن 88 طنًا و880 كيلو غرامًا، للأسر المحتاجة والأشد فقرًا في مديريات المكلا، وغيل باوزير، وبروم ميفع بمحافظة حضرموت باليمن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وفي السودان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، إذ جرى توزيع 600 سلة غذائية في محلية سنا وجبل مويه في ولاية سنار، استفاد منها 3600 فرد وذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في السودان.

وفي باكستان، واصل ولليوم الخامس عشر على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية.

وجرى توزيع 1,263 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7,578 فردًا، بإقليم البنجاب، منها 624 سلة غذائية تزن 21 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3,744 فرد، و300 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1,800 فرد، و339 سلة غذائية تزن 11 طنًا في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 2,034 فرد، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 18,854سلة غذائية.

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