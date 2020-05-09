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10 مخالفات في لائحة الحد من التجمعات بعضها يصل إلى 50 ألف ريال.. تعرف عليها

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للوقاية من

اعتمدت وزارة الداخلية لائحة الحد من التجمعات التي تتضمن عقوبات 10 مخالفات للوقاية والحد من انتشار COVID-19.

ونشرت وزارة الداخلية لائحة الحد من التجمعات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيما يلي:

1-التجمع داخل المنازل والاستراحات والمزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، يستوجب غرامة قدرها 10 آلاف ريال.

2-التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو المناطق المفتوحة، يستوجب غرامة قدرها 15 ألف ريال.

3-التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات؛ يستوجب غرامة تبلغ 30 ألف ريال.

4- تجمع العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم؛ يستوجب غرامة قدرها 50 ألف ريال.

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5-أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية؛ يستوجب غرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.

6-تُضاعَف العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، في حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات السابقة.

7-تكرار المخالفات من 1-5 يؤدي إلى مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

8-حضور أي من التجمعات المشار إليها من 1-5 أو الدعوة لها أو التسبب فيها؛ يستوجب غرامة قدرها 5 ألاف ريال.

9- تكرار حضور أي من التجمعات المشار إليها من 1-5 للمرة الأولى أو الدعوة لها أو التسبب فيها يستوجب غرامة قدرها 10 آلاف ريال.

10- عند تكرار حضور أي من التجمعات المشار إليها من 1-5 للمرة الثانية أو الدعوة لها أو التسبب فيها؛ يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

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