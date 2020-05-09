10 مخالفات في لائحة الحد من التجمعات بعضها يصل إلى 50 ألف ريال.. تعرف عليها

للوقاية من كورونا
اعتمدت وزارة الداخلية لائحة الحد من التجمعات التي تتضمن عقوبات 10 مخالفات للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
ونشرت وزارة الداخلية لائحة الحد من التجمعات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيما يلي:
1-التجمع داخل المنازل والاستراحات والمزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، يستوجب غرامة قدرها 10 آلاف ريال.
2-التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو المناطق المفتوحة، يستوجب غرامة قدرها 15 ألف ريال.
3-التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات؛ يستوجب غرامة تبلغ 30 ألف ريال.
4- تجمع العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم؛ يستوجب غرامة قدرها 50 ألف ريال.
5-أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية؛ يستوجب غرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.
6-تُضاعَف العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، في حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات السابقة.
7-تكرار المخالفات من 1-5 يؤدي إلى مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.
8-حضور أي من التجمعات المشار إليها من 1-5 أو الدعوة لها أو التسبب فيها؛ يستوجب غرامة قدرها 5 ألاف ريال.
9- تكرار حضور أي من التجمعات المشار إليها من 1-5 للمرة الأولى أو الدعوة لها أو التسبب فيها يستوجب غرامة قدرها 10 آلاف ريال.
10- عند تكرار حضور أي من التجمعات المشار إليها من 1-5 للمرة الثانية أو الدعوة لها أو التسبب فيها؛ يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة.
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