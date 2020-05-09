المساحة الجيولوجية: هزة أرضية بقوة 45ر3 درجة تضرب منطقة عسير

على بُعد 16 كم شرق خميس مشيط..
شهدت منطقة عسير، اليوم السبت، هزة أرضية، بقوة 3.45 على مقياس ريختر لرصد الزلازل.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية، رصدت عصر اليوم السبت الساعة (15:6) هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير، تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، بقوة 3,45 على مقياس ريختر وعمق 6 كم.
وطمأن أبا الخيل المواطنين والمقيمين بأن هذه الهزة تعتبر من الهزات الصغيرة، وليس منها خطورة، مؤكدًا أن الهيئة لم ترصد أي هزات ارتدادية.
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