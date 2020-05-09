متحدث الصحة يوضح لـ«عاجل» أسباب ارتفاع معدلات التعافي مؤخرًا من فيروس كورونا

قال إن الحالات الحرجة تطول مدة شفائها
أوضح محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، لـ«عاجل»، أسباب ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الحالات المعلنة مؤخرًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال من مراسلة «عاجل» خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدًا فيروس كورونا في المملكة.
وقال العبدالعالي: «إنَّ حالات الشفاء دائمًا تتبع تسجيل الإصابات»، مضيفًا أنه عندما يصاب مثلًا ١٠ حالات في يوم، نتوقع بعد ١٤ او ٢١ يوم وجود عشرة أو ثمانية متعافين على حسب النتائج».
وأضاف أن هناك حالات تطول فيها مدة الشفاء؛ لأن حرجة.
وبيّن أنّه «عندما يكون لدينا مائة أو ألف مصاب نتوقع أنه بعد أسبوعين أن يبدأ نفس العدد أو90% أو 80 ٪ في التعافي».
وذكر المتحدث «مر ينا بهذا المنحنى عشرات الحالات ومئات الحالات وآلاف الحالات فبالتالي نتوقع ذلك».
وختم جوابه قائلًا: إنّ ارتفاع نسبة التعافي تأتي أيضًا ثمرةً لجهود سهولة الوصول للحالات وتوفر استيعابية لمعالجتها والتعامل معها، وأيضًا جودة الخدمات والبرتوكولات المتوفرة.. فبالتالي هذا كله ساهم بتقليل نسبة الوفيات وزيادة نسبة التعافي.
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