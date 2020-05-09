بصحة جيدة.. الجهات الأمنية تعثر على الخمسينية مفقودة الباحة

عثرت الجهات الأمنية على المواطنة الخمسينية التي كانت مفقودة بالباحة، وهي بصحة جيدة، وفق ما أكدت مصادر «عاجل».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشرت «عاجل» أن الجهات الأمنية والمعنية تكثف جهودها للبحث عن امرأة خمسينية مفقودة منذ يوم الخميس في منطقة الباحة.

وقالت مصادر إن الخمسينية تعاني مرضًا نفسيًّا، وهي نحيلة ومتوسطة الطول، وتعاني عرجًا خفيفًا بسبب كسر قديم في الحوض.