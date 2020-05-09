يتيح الحصول على آخر مستجدات كورونا ومعلومات صحية عن رمضان

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن رقم مركز اتصال الصحة 937 أصبح "أقرب إليكم"، حيث أصبح بالإمكان الاستفادة من خدماته التفاعلية عبر تطبيق واتساب عبر الرقم 920005937 . وأضاف المتحدث -خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة- أنه عبر تلك الخدمة يمكن الحصول على مجموعة من المعلومات، بما في ذلك أخر مستجدات فيروس كورنا، والمراكز الصحية، والتبرع بالدم، بالإضافة إلى نصائح صحية تتعلق بشهر رمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العبدالعالي: رقم مركز اتصال الصحة 937 أصبح أقرب إليكم.. عبر واتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.