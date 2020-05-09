شرطة الرياض تُطيح بمواطنَين تورطا في سرقة 15 مركبة

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنَين اثنين تورَّطا في سرقة 15 مركبة، وردَّت جميع المركبات المسروقة إلى أصحابها.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (مواطِنَينْ في العقدين الرابع والسادس من العمر)، تورطا وأقرَّا بسرقة 15 مركبة.

وأشار العقيد التويجري إلى أنه تم رد جميع المركبات المسروقة إلى أصحابها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً لإحالتهما إلى النيابة العامة.