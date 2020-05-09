عاجل-الأمن يعيد 15 مركبة مسروقة لأصحابها ويقبض على الجناة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (مواطِنَينْ في العقدين الرابع والسادس من العمر)، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة، حيث تم استرداد جميع المركبات المسروقة لأصحابها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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