السعودية اليوم / التلفزيون التايلندي ينوه بتوزيع 4000 سلة غذائية في برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في مملكة تايلند



الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

تناول التلفزيون الرسمي بمملكة تايلند تقريراً في نشرة الاخبار الرئيسة، عن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك، منوهاً بتميز البرنامج في مساعدة الأسر المحتاجة في مدن وأقاليم تايلند.

وأشاد التقرير بجهود المملكة الإنسانية في شهر رمضان من خلال هذا البرنامج الذي تنفذه كل عام ، لاسيما هذا العام الذي تزداد الحاجة مع توقف الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها معظم الدول لمنع انتشار

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك ، أقامت يوم أمس الأول حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ ،بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك.

ووزعت الوزارة ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك أكثر من 4000 سلة غذائية مستهدفة 30 ألف صائم موزعة على جميع ولايات تايلند وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها والتي سيوزع فيها قرابة 2500 سلة غذائية ، كما سيوزع 1000 سلة على العاصمة بانكوك وضواحيها و 250 سلة على المسلمين في الشمال ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.

يشار إلى أن توزيع السلال الغذائية بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات.

// انتهى //

19:50ت م

0115



الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستناول التلفزيون الرسمي بمملكة تايلند تقريراً في نشرة الاخبار الرئيسة، عن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك، منوهاً بتميز البرنامج في مساعدة الأسر المحتاجة في مدن وأقاليم تايلند.وأشاد التقرير بجهود المملكة الإنسانية في شهر رمضان من خلال هذا البرنامج الذي تنفذه كل عام ، لاسيما هذا العام الذي تزداد الحاجة مع توقف الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها معظم الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك ، أقامت يوم أمس الأول حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ ،بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك.ووزعت الوزارة ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك أكثر من 4000 سلة غذائية مستهدفة 30 ألف صائم موزعة على جميع ولايات تايلند وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها والتي سيوزع فيها قرابة 2500 سلة غذائية ، كما سيوزع 1000 سلة على العاصمة بانكوك وضواحيها و 250 سلة على المسلمين في الشمال ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.يشار إلى أن توزيع السلال الغذائية بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات.// انتهى //19:50ت م0115

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التلفزيون التايلندي ينوه بتوزيع 4000 سلة غذائية في برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في مملكة تايلند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.