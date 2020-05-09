

الرباط 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

سجلت المغرب ارتفاع في عدد المصابين بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصا.

// انتهى //

19:37ت م

0114



الرباط 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسسجلت المغرب ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالة، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصا.// انتهى //19:37ت م0114

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 5910 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.