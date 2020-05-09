السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية : ضبط (192) متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان



الدمام 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة الشرقية ، فقد تم ضبط (192) متسولاً ومتسولةً من جنسيات مختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة .

// انتهى //

19:14ت م

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