السعودية اليوم / الجزائر تسجل 6 وفيات وارتفاع عدد المصابين بفيروس بكورونا إلى 5558 حالة



الجزائر 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

سجلت الجزائر اليوم 189 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 494 وفاة.

وأشار إلى تسجيل شفاء 79 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2546 حالة.

// انتهى //

19:09ت م

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الجزائر 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5558 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 494 وفاة.وأشار إلى تسجيل شفاء 79 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2546 حالة.// انتهى //19:09ت م0110

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