السعودية اليوم / لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم، اجتماعها الثمانون برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعوا على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.وجرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبد العالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3954897) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1331733) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (275179) آلف حالة.وأضاف أن فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1704 ) حالات وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (417) حالة، والرياض (316) حالة، وجده (265) حالة، والمدينة المنورة (112) حالة، والدمام (111) حالة، والطائف (107) حالة، والجبيل (67) حالة، والخبر(54) حالة، وجديدة عرعر (38) حالة، وحده (33) حالة، والهفوف (23) حالة، والخرج (23) حالة، والدرعية(20) حالة، بريدة (18) حالة، القطيف (15) حالة، وتبوك (12) حالة، وصفوى (9) حالات، وينبع (7) حالات، ورأس تنورة (7) حالات، والظهران (6) حالات، ومحايل عسير (6) حالات، وبيش (5) حالات، والقريات (4) حالات، ومليجة (3) حالات، والخفجي حالتان، وبقيق حالتان، وبيشة حالتان، والمجاردة حالتان، وحالة واحدة في كل من عنيزة، والمذنب، والبدائع، وعقلة الصقور، والجفر، وسلوى، ووادي الدواسر، وصبيا، وحائل، ومهد الذهب، وأضم، وسراة عبيدة،أبها, حيث أصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (37136) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26753) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (140) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.// يتبع //18:12ت م0098

عام / لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 80 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً/ إضافة أولى واخيرة

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1704) 30% من الحالات تعود لسعوديين و 70% لغير سعوديين، و18% من الحالات للإناث، و82% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 6% ، والبالغون 90%, بينما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (10144) حالة بإضافة (1024) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (239) حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والجبيل، وتتراوح أعمارهم بين 33 عاما و66 عاما، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وبيّن العبدالعالي بأن خدمة الاتصال (937) وهو مركز خدمة التواصل أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل وعلى مدار الساعة بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

‏وأكد أنه سيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل، حيث تم البدء بالمسح النشط الموجّه، وبدأت الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص المخبري.

وأضاف حالياً لا تكاد دولة في العالم إلا وترصد حالات جديدة، والتي اقتربت من 4 ملايين حالة إصابة في العالم ولاحظنا أن هناك دول رصدت منذ فترة العديد من الحالات ولاتزال أو بعض الدول التي بدأت الآن في رصد الحالات المؤكدة لديها بالفيروس والدخول بكمية من الحالات وبخاصة في أمريكا الجنوبية، وافريقيا ودول أخرى حول العالم.

وأشار متحدث الصحة الى أن من يقول بأن التطعيم ضد الدرن يخفف أعراض فيروس كورونا أو قد يُبعد الإصابة بالفيروس، فهذا حديث لا يوجد له سند علمي ويحتاج إلى أبحاث ودراسات تثبت صحته, موضحاً بشكل عام إن فترة التعافي تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريبًا إلى 5 أسابيع في مداها البعيد.

وجدّد التأكيد على أن البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد، كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

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