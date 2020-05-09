شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كورونا : 1704 حالة جديدة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم، اجتماعها الثمانون برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعوا على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وجرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبد العالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3954897) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1331733) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (275179) آلف حالة.

وأضاف أن فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1704 ) حالات وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (417) حالة، والرياض (316) حالة، وجده (265) حالة، والمدينة المنورة (112) حالة، والدمام (111) حالة، والطائف (107) حالة، والجبيل (67) حالة، والخبر(54) حالة، وجديدة عرعر (38) حالة، وحده (33) حالة، والهفوف (23) حالة، والخرج (23) حالة، والدرعية(20) حالة، بريدة (18) حالة، القطيف (15) حالة، وتبوك (12) حالة، وصفوى (9) حالات، وينبع (7) حالات، ورأس تنورة (7) حالات، والظهران (6) حالات، ومحايل عسير (6) حالات، وبيش (5) حالات، والقريات (4) حالات، ومليجة (3) حالات، والخفجي حالتان، وبقيق حالتان، وبيشة حالتان، والمجاردة حالتان، وحالة واحدة في كل من عنيزة، والمذنب، والبدائع، وعقلة الصقور، والجفر، وسلوى، ووادي الدواسر، وصبيا، وحائل، ومهد الذهب، وأضم، وسراة عبيدة،أبها, حيث أصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (37136) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26753) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (140) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.