طبيب آلى يتواصل مع مرضى كورونا بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 9 مايو 2020 06:14 مساءً - ‏42 دقيقة مضت أخبار السعودية 35 زيارة

تقوم وزارة الصحة السعودية بالاستفادة من طبيب روبوت، أسمته الطبيب B2، وذلك في مستشفى الملك سلمان في الرياض. هذا الروبوت مهمته هي التواصل مع المرضى في غرف العزل الصحي بالمستشفى.

والروبوت مدعوم بكاميرات ترصد المرضى المصابين بفيروس كورونا. وتم تزويد الجهاز الآلي بتقنية لقراءة العلامات الحيوية للمرضى. ودفعت الأجهزة الصحية في السعودية بهذه الروبوتات بهدف تقليل نقل العدوى بين الطاقم الطبي والمرضى.