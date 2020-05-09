، تاكيدًا لـ" الخليج 365".."البيك" تنفي إغلاق أحد فروعها وتوضيح حقيقة فيديو سيارات الإسعاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الجميع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والابتعاد عن تداول المعلومات المغرضة

أصدرت إدارة مطاعم البيك، بياناً حول مقطع الفيديو المتداول، الذي يدعي فيه ناشره أن الصحة والأمانة أغلقت فرع حي الشوقية بسبب فيروس كورونا بين صفوف العاملين، وهو ما نفته المطاعم جملة وتفصيلاً.

وقالت سلسلة مطاعم البيك في بيانها: "إشارة إلى الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه سيارتي إسعاف بجانب أحد فروعنا في مكة المكرمة، وإدعاء من قام بالتصوير بأن سيارات الإسعاف متواجدة بسبب إصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا والإدعاء أيضا بإغلاق المطعم".

وأضافت: "نود التوضيح بأن سبب وجود سيارتي الإسعاف بجانب الفرع في المقطع المتداول كان بهدف طلب وجبات من الفرع بشكل طبيعي كما هو المعتاد، ولا صحة إطلاقًا لما تم إدعائه في الفيديو".

ودعت الجميع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والابتعاد عن تداول المعلومات المغرضة وبث الإشاعات، مهيبةً الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها بأخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بنشر وبث هذه الإشاعة.

وكانت مصادر لـ"الخليج 365" قد نفت، اليوم، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق مطعم شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة، بسبب فيروس كورونا.

وقالت المصادر: إن "مصور المقطع المتداول في مواقع التواصل قد استغل مرور سيارات الإسعاف بالموقع؛ لبث شائعة بأن المطعم الشهير أغلق بسبب رصد فيروس كورونا بين العاملين".فيروس كورونا الجديد