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ارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا في جدة إلى 1869 متعافياً، لتأتي كثالث مدينة في أعداد المتعافين على خارطة كورونا اليومية بعد مكة المكرمة بـ 2655 والرياض بـ 2113، فيما بلغ عدد المتعافين على مستوى المملكة 10144 حالة.
وسجلت جدة المركز الثالث في أعداد الحالات النشطة بـ 4364 بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما جاءت جدة ثانيًا في إجمالي عدد المصابين بـ 6298 بعد مكة المكرمة التي بلغ إجمالي المصابين بها 8073.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم السبت عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 37136 إصابة، منهم 30% من السعوديين و70% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.فيروس كورونا الجديد
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 06:57 PM
بـ1869 حالة تعافٍ.. بعد مكة المكرمة وسجلت الثانية بالحالات النشطة
ارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا في جدة إلى 1869 متعافياً، لتأتي كثالث مدينة في أعداد المتعافين على خارطة كورونا اليومية بعد مكة المكرمة بـ 2655 والرياض بـ 2113، فيما بلغ عدد المتعافين على مستوى المملكة 10144 حالة.
وسجلت جدة المركز الثالث في أعداد الحالات النشطة بـ 4364 بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما جاءت جدة ثانيًا في إجمالي عدد المصابين بـ 6298 بعد مكة المكرمة التي بلغ إجمالي المصابين بها 8073.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم السبت عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 37136 إصابة، منهم 30% من السعوديين و70% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
، حلت ثالثًا.. جدة تسجل ارتفاعًا في أعداد المتعافين من الإصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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