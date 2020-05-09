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محمد بن مسعود - الدمام - أقر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي مشروع إعادة تأهيل الملعب الرديف بمقر النادي، والذي يشتمل على إزالة الأرضية "الإنجيلة الصناعية" واستبدالها بأرضية من العشب الطبيعي كما يشمل المشروع نظام الري والتصريف وصيانة الإضاءة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 90 يومًا وقد بدأت أعمال تنفيذ المشروع مطلع الأسبوع الجاري.
يجدر بالذكر أن فريق درجة الشباب لكرة القدم بالنادي قد حقق الصعود إلى مصاف أندية الدوري الممتاز لدرجة الشباب ومن المقرر أن يستضيف ملعب النادي مباريات الفريق خلال الموسم الرياضي القادم 2020-2021.الفيحاء
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 07:00 PM
أقر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي مشروع إعادة تأهيل الملعب الرديف بمقر النادي، والذي يشتمل على إزالة الأرضية "الإنجيلة الصناعية" واستبدالها بأرضية من العشب الطبيعي كما يشمل المشروع نظام الري والتصريف وصيانة الإضاءة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 90 يومًا وقد بدأت أعمال تنفيذ المشروع مطلع الأسبوع الجاري.
يجدر بالذكر أن فريق درجة الشباب لكرة القدم بالنادي قد حقق الصعود إلى مصاف أندية الدوري الممتاز لدرجة الشباب ومن المقرر أن يستضيف ملعب النادي مباريات الفريق خلال الموسم الرياضي القادم 2020-2021.
، الفيحاء: بدء مشروع إعادة تأهيل الملعب الرديف ،
المصدر : الخليج 365
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