- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال العمليات العسكرية في طرابلس.
ووثق المرصد وصول 7 جثث على الأقل إلى مناطق سيطرة تركيا والفصائل المسلحة، في ريف حلب الشمالي بسوريا.
ووفق "رويترز" بحسب المرصد: يرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين، جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 268 مقاتلًا.
وقال المرصد السوري: إن عملية نقل المرتزقة السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى ليبيا، لا تزال متواصلة.
وبحسب مصادر للمرصد: فإن في معظم الفصائل المسلحة أكدت أنها لم تعد لديها رغبة بإرسال مقاتليها إلى ليبيا، في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها هناك.
كما أشارت المصادر إلى عدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، ليتحول الأمر إلى ضغوط كبيرة وصلت إلى حد تهديد الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل، إما إرسال المقاتلين أو "ستكون النتيجة فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة الفصائل".
ووفقًا لإحصاءات المرصد السوري: فإن تعداد المرتزقة الذين وصلوا من سوريا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى 8 آلاف، في حين لا يزال أكثر من 3 آلاف منهم في المعسكرات التركية لتلقي التدريب.المرصد السوري لحقوق الإنسان العمليات العسكرية
الإرسال أو الفضائح.. نعوش مرتزقة تركيا بليبيا تزداد 7 جثث!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-09
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال العمليات العسكرية في طرابلس.
ووثق المرصد وصول 7 جثث على الأقل إلى مناطق سيطرة تركيا والفصائل المسلحة، في ريف حلب الشمالي بسوريا.
ووفق "رويترز" بحسب المرصد: يرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين، جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 268 مقاتلًا.
وقال المرصد السوري: إن عملية نقل المرتزقة السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى ليبيا، لا تزال متواصلة.
وبحسب مصادر للمرصد: فإن في معظم الفصائل المسلحة أكدت أنها لم تعد لديها رغبة بإرسال مقاتليها إلى ليبيا، في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها هناك.
كما أشارت المصادر إلى عدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، ليتحول الأمر إلى ضغوط كبيرة وصلت إلى حد تهديد الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل، إما إرسال المقاتلين أو "ستكون النتيجة فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة الفصائل".
ووفقًا لإحصاءات المرصد السوري: فإن تعداد المرتزقة الذين وصلوا من سوريا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى 8 آلاف، في حين لا يزال أكثر من 3 آلاف منهم في المعسكرات التركية لتلقي التدريب.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:03 PM
فيما أكدت معظم الفصائل المسلحة أنها لا ترغب في زج مقاتليها
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال العمليات العسكرية في طرابلس.
ووثق المرصد وصول 7 جثث على الأقل إلى مناطق سيطرة تركيا والفصائل المسلحة، في ريف حلب الشمالي بسوريا.
ووفق "رويترز" بحسب المرصد: يرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين، جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 268 مقاتلًا.
وقال المرصد السوري: إن عملية نقل المرتزقة السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى ليبيا، لا تزال متواصلة.
وبحسب مصادر للمرصد: فإن في معظم الفصائل المسلحة أكدت أنها لم تعد لديها رغبة بإرسال مقاتليها إلى ليبيا، في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها هناك.
كما أشارت المصادر إلى عدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، ليتحول الأمر إلى ضغوط كبيرة وصلت إلى حد تهديد الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل، إما إرسال المقاتلين أو "ستكون النتيجة فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة الفصائل".
ووفقًا لإحصاءات المرصد السوري: فإن تعداد المرتزقة الذين وصلوا من سوريا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى 8 آلاف، في حين لا يزال أكثر من 3 آلاف منهم في المعسكرات التركية لتلقي التدريب.
، الإرسال أو الفضائح.. نعوش مرتزقة تركيا بليبيا تزداد 7 جثث! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الإرسال أو الفضائح.. نعوش مرتزقة تركيا بليبيا تزداد 7 جثث! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.