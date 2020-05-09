، الإرسال أو الفضائح.. نعوش مرتزقة تركيا بليبيا تزداد 7 جثث! ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما أكدت معظم الفصائل المسلحة أنها لا ترغب في زج مقاتليها

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال العمليات العسكرية في طرابلس.

ووثق المرصد وصول 7 جثث على الأقل إلى مناطق سيطرة تركيا والفصائل المسلحة، في ريف حلب الشمالي بسوريا.

ووفق "رويترز" بحسب المرصد: يرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين، جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 268 مقاتلًا.

وقال المرصد السوري: إن عملية نقل المرتزقة السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى ليبيا، لا تزال متواصلة.

وبحسب مصادر للمرصد: فإن في معظم الفصائل المسلحة أكدت أنها لم تعد لديها رغبة بإرسال مقاتليها إلى ليبيا، في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها هناك.

كما أشارت المصادر إلى عدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، ليتحول الأمر إلى ضغوط كبيرة وصلت إلى حد تهديد الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل، إما إرسال المقاتلين أو "ستكون النتيجة فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة الفصائل".

ووفقًا لإحصاءات المرصد السوري: فإن تعداد المرتزقة الذين وصلوا من سوريا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى 8 آلاف، في حين لا يزال أكثر من 3 آلاف منهم في المعسكرات التركية لتلقي التدريب.المرصد السوري لحقوق الإنسان العمليات العسكرية