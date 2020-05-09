شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1704 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 10144 حالة والان نبدء بالتفاصيل

- التطعيم ضد الدرن لا يخفف أعراض فيروس كورونا أو يبعد الإصابة

- تقديم خدمة تفاعلية عبر الوتساب للاستفسار عن أهم المعلومات الصحية

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت إجتماعها الثمانون برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3954897) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1331733) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (275179) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1704 ) حالة .

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: جده (265) حالة، و المدينة المنورة (112) حالة، ومكة المكرمة (417) حالة، والرياض (316) حالة، والدمام (111) حالة، والجبيل (67) حالة، وبيش (5) حالة، والهفوف (23) حالة، والطائف (107) حالات، والدرعية (20) حالات، وتبوك(12) حالات، وصفوى (9) حالات، وبريدة (18) حالات، وأضم (1) حالات، والخرج (23) حالات، الجفر وسلوى حالة لكل منهما ، وبقيق حالتان، ومهد الذهب حالة، وصبيا حالة، والقطيف (15) حالة ، والظهران (6) حالات ، والنعيرية (4) حالات ، والخفجي حالتان .

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (37136) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26735) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (140) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

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كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1704) 30٪من الحالات تعود لسعوديين ، و70٪ لغير سعوديين ، و18٪ من الحالات للإناث، ، و82٪ للذكور حالة.

كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 6٪، والبالغون 90٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (10144) حالة بإضافة (1024) حالة تعافي وبلغ عدد الوفيات (239) حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والجبيل، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 33 عاما و 66 عاما، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وأكد الدكتور العبدالعالي عن بدء العمل بخدمة الواتس لمركز إتصال الصحة ٩٣٧ وذلك في مرحلتها الأولى حيث ستوفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) ، وذلك عبر رقم واتس اب المركز 920005937 ، لافتا أنه في بداية المحادثة سوف تظهر للمستفيد الخدمات التالية" معلومات عن فيروس كورونا المستجد، مواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية ، خدمة موعد ، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم ،التواصل مع مركز صحة ٩٣٧ "

تجدر الإشارة أن مركز إتصال الصحة ٩٣٧ يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث أنه هو صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، حيث يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول ابداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ونوه متحدث الصحة أن فترة التعافي تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريبًا إلى 5 أسابيع في مداها البعيد ، نافيا ماتردد أن التطعيم ضد الدرن يخفف أعراض فيروس كورونا أو قد يُبعد الإصابة بالفيروس .

ولفت متحدث الصحة: أنه تم البدء بالمسح النشط الموجّه، وبدأنا الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص المخبري ، حيث سيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل .

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.