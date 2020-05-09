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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والسادس من العمر، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة.
وقال "التويجري": تم استرداد جميع المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، قبل توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة الرياض
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 05:57 PM
استرداد جميع السيارات المسروقة وإعادتها لأصحابهاشرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا بسرقة 15 مركبة
أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والسادس من العمر، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة.
وقال "التويجري": تم استرداد جميع المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، قبل توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا بسرقة 15 مركبة ،
المصدر : الخليج 365
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