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المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - تعافي 65 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ 2389

سجل المغرب اليوم 162 إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873، وعدد حالات الوفاة 186.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2389 بعد تعافي 65 شخصاً.فيروس كورونا الجديد

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 04:59 PM

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تعافي 65 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ 2389

المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجل المغرب اليوم 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873، وعدد حالات الوفاة 186.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2389 بعد تعافي 65 شخصاً.

الكلمات المفتاحية

، المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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