- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجل المغرب اليوم 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873، وعدد حالات الوفاة 186.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2389 بعد تعافي 65 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 04:59 PM
تعافي 65 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ 2389المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجل المغرب اليوم 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873، وعدد حالات الوفاة 186.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2389 بعد تعافي 65 شخصاً.
، المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.