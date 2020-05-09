، المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعافي 65 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ 2389

سجل المغرب اليوم 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873، وعدد حالات الوفاة 186.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2389 بعد تعافي 65 شخصاً.فيروس كورونا الجديد