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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وتماثل 39 حالة مصابة بالفيروس للشفاء.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي اليوم: تسع حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتان في محافظة الخليل، وثلاث حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس.
وأضافت: ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 321، أي بنسبة 58.7% من مجمل الإصابات.
فيروس كورونا الجديد
"الصحة الفلسطينية": 39 حالة شفاء من "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-09
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وتماثل 39 حالة مصابة بالفيروس للشفاء.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي اليوم: تسع حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتان في محافظة الخليل، وثلاث حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس.
وأضافت: ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 321، أي بنسبة 58.7% من مجمل الإصابات.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:30 PM
الوزارة أعلنت عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وتماثل 39 حالة مصابة بالفيروس للشفاء.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي اليوم: تسع حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتان في محافظة الخليل، وثلاث حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس.
وأضافت: ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 321، أي بنسبة 58.7% من مجمل الإصابات.
، "الصحة الفلسطينية": 39 حالة شفاء من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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