محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الحالات إلى 809 سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين. وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات. لبنان: 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-09 سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين. وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات. Advertisements 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 05:29 PM ارتفاع إجمالي الحالات إلى 809 ارتفاع إجمالي الحالات إلى 809 سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد لمقيمين ووافدين. وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 11 إصابة من المقيمين، و2 من الوافدين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالات. ، لبنان: 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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