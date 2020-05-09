، سلوفاكيا.. "كورونا" لا يسجل أي إصابات للمرة الأولى منذ شهرين ،

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كشفت أرقام نشرتها الحكومة في سلوفاكيا عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، للمرة الأولى منذ العاشر من مارس، حسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (السبت).
وسجلت تلك الدولة الواقعة في وسط أوروبا وتعدادها 5.5 مليون نسمة حالات إصابة ووفيات أقل من الدول المجاورة لها، وبلغ إجمالي الحالات 1455 والوفيات 26 في حين تعافى 919 بالفعل من المرض.
وأعادت الحكومة الأربعاء الماضي فتح جميع المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية، كما أعادت فتح الفنادق والمتاحف والمعارض والأماكن السياحية المكشوفة، وسمحت بالمراسم الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من المدعوين، لكن المدارس لا تزال مغلقة، وغير مسموح بالسفر الدولي.فيروس كورونا الجديد
سلوفاكيا.. "كورونا" لا يسجل أي إصابات للمرة الأولى منذ شهرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-09
كشفت أرقام نشرتها الحكومة في سلوفاكيا عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، للمرة الأولى منذ العاشر من مارس، حسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (السبت).
وسجلت تلك الدولة الواقعة في وسط أوروبا وتعدادها 5.5 مليون نسمة حالات إصابة ووفيات أقل من الدول المجاورة لها، وبلغ إجمالي الحالات 1455 والوفيات 26 في حين تعافى 919 بالفعل من المرض.
وأعادت الحكومة الأربعاء الماضي فتح جميع المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية، كما أعادت فتح الفنادق والمتاحف والمعارض والأماكن السياحية المكشوفة، وسمحت بالمراسم الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من المدعوين، لكن المدارس لا تزال مغلقة، وغير مسموح بالسفر الدولي.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
04:19 PM
إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 1.455
كشفت أرقام نشرتها الحكومة في سلوفاكيا عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، للمرة الأولى منذ العاشر من مارس، حسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (السبت).
وسجلت تلك الدولة الواقعة في وسط أوروبا وتعدادها 5.5 مليون نسمة حالات إصابة ووفيات أقل من الدول المجاورة لها، وبلغ إجمالي الحالات 1455 والوفيات 26 في حين تعافى 919 بالفعل من المرض.
وأعادت الحكومة الأربعاء الماضي فتح جميع المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية، كما أعادت فتح الفنادق والمتاحف والمعارض والأماكن السياحية المكشوفة، وسمحت بالمراسم الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من المدعوين، لكن المدارس لا تزال مغلقة، وغير مسموح بالسفر الدولي.
، سلوفاكيا.. "كورونا" لا يسجل أي إصابات للمرة الأولى منذ شهرين ،
المصدر : الخليج 365
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