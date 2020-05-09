شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ سليمان الماجد: رؤية الأجنبي شعر المرأة لا يفسد الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، اذا ما كان رؤية الأجنبي لشعر المرأة يفسد الصيام من عدمه.
وكانت إحدى متابعات برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة تسائلت اذا ما كان رؤية شخص غريب لشعرها بدون قصد يفسد صيامها.
وأجاب الشيخ بأنه لا يفسد صيامها طالما انها لم تتعمد فعل ذلك.
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