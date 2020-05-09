شكرا لمتابعة خبر عن رصد هزة أرضية في منطقة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر، اليوم السبت، في الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير، تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط.
وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الهزة بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم .
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