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رصد هزة أرضية في منطقة عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر، اليوم السبت، في الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير، تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الهزة بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم .

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