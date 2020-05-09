شكرا لمتابعة خبر عن بدء إلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة عن بدء إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ غدَا الأحد. أعلنت وزارة التجارة عن بدء إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ غدَا الأحد. وجاء ذلك للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ‫التستر التجاري.

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