شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم إرث الأحفاد من جدهم المتوفي بعد والدهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، اذا ما كان يحق للأحفاد أن يرثوا من جدهم اذا توفي والدهم قبله.
وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة ذكر أن لديه شقيق متزوج ولديه أطفال وتوفي قبل والده، مضيفا أن والده توفي متسائلا عما اذا كان الاحفاد سيرثون من والده أم لا.
وأجاب الشيخ بأن الأحفاد في هذه الحالة لا ترث.
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