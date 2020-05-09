شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الضلعان»‏: 3 رحلات مجدولة إلى المملكة لإعادة العالقين في أيرلندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الملحق الثقافي في جمهورية أيرلندا، الدكتور عبدالله الضلعان، اليوم السبت، أن هناك 3 رحلات مجدولة إلى المملكة خلال شهر رمضان للمواطنين العالقين في أيرلندا.

وأوضح الدكتور عبدالله الضلعان، خلال مشاركته مع قناة الإخبارية، أن في أيرلندا هناك حوالي 1000 مبتعثًا بصحبتهم حوالي 700 مرافقًا فضلًا عن عدد ليس بقليل من المواطنين المتواجدين للسياحة أو المقيمين بأيرلندا.

وأكد " الضلعان " أن هناك جهودًا كبيرة من السفارة والملحقية ووزارة التعليم لإعادة المبتعثين الراغبين في العودة وتيسير هذه المهمة؛ فيما تم تيسير رحلة قبل أيام وهناك رحلتين أخرتين مجدولتين خلال هذا الشهر المبارك.