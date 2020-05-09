شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الماجد»‏ يوضح حكم الدم النازل بعد إجهاض الجنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، حكم الدم النازل من المرأة بعد إجهاض الجنين.

وقال الشيخ سليمان الماجد، خلال مشاركته مع برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة، أن أهل العلم يقولون أن هذه المسألة راجعة إلى كون هذا الجنين أصبح إنسانًا أو ليس بإنسان.

وأشار " الماجد " إلى أنه إذا ظهر على الجنين ملامح تدل على تكوينه مثل الرأس أو اليدين أو غيرها ففي مثل هذه الحالة يكون الدم النازل نفاسًا، فيما هناك بعض العلماء يقولون أنه يستدل على ذلك من خلال الخبرة ويمكن أن يعرف ذلك من خلال طبيبة النساء.