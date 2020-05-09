شكرا لمتابعة خبر عن طريقة رفع الأذان قديماً في المسجد النبوي الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أوضحت دارة الملك عبدالعزيز طريقة رفع الأذان قديماً في المسجد النبوي الشريف، من خلال إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وذكرت أن الأذان كان يرفع من المنارات التى تفتح وقت الأذان وتقفل بعده، ولكل منارة باب من داخل المسجد، حيث كان يبدأ الأذان من المنارة الرئيسة، ثم يتبعه بقية المؤذنين من المنارات الأخرى.
وأضافت أن من هذه المنارات "الشكيلية؛ باب الرحمة؛ باب السلام" ليصل صوت الأذان حول أرجاء المدينة المنورة المختلفة، مشيرة أنه في الوقت الحاضر تم الإكتفاء بالأذان من دكة المؤذنين، وتعرف بالمكبرية، وتقع المكبرية شمال المنبر عالية مربعة رخامية قائمة على أعمدة رشيقة.
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