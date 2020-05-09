شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أمطار على طريقي «الطائف - الرياض» والسيل الصغير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

يشهد طريقي الطائف - الرياض والسيل الصغير، اليوم السبت، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منهما.

ومن جانبه، طالب المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.