شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» توضح شروط الأسماء النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، أنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لإختيار الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية، شروط الاسم النظامي، والتي تتمثل في: يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل: الشريف، السيد، الحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.
وأشارت الوكالة، إلى أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبد الرسول وعبد اللات ونحوها.
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