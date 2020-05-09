شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» توضح شروط الأسماء النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، أنه ‏‎لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لإختيار الأسماء.

وأوضحت الأحوال المدنية، شروط الاسم النظامي، والتي تتمثل في: يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل: الشريف، السيد، الحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

وأشارت الوكالة، إلى أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبد الرسول وعبد اللات ونحوها.