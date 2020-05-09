شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق: لا يجوز اشتراط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح معالي الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، مدى جواز اشتراط الزوجة الثانية لطلاق الزوجة الأولى.
وكانت إحدى متابعات برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية ذكرت أن تم خطبتها لرجل متزوج، وأنها اشترطت عليه طلاق زوجته الأولى، متسائلة عن مدى جواز ذلك.
وأجاب الشيخ بأنه لا يجوز اشتراط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى والرسول ﷺ نهى عن ذلك.
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