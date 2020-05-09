شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات»: لا يمكن تجديد هوية مقيم من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، أنه لا يمكن تجديد هوية مقيم حال وجود المستفيد خارج المملكة.

وتساءل أحد الأشخاص موجهًا استفساره إلى حساب الجوازات، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: " ‏‎‎‎من فضلك أنا إقامتي بتنتهي يوم ٢٧ رمضان الجاري والتمديد مغلق وأنا خارج المملكة فما العمل " .

وأجابت الجوازات: " ‏‎‎أهلاً بك، لا يمكن تجديد هوية مقيم في حال أن المستفيد خارج المملكة علماً أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. سعدنا بتواصلك " .