تمديد فترة تحديث بيانات الطلاب للاختبار التحصيلي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، عن تمديد فترة تحديث بيانات الطلاب، للتقدم للاختبار التحصيلي عن بعد، إلى 22 رمضان الموافق 15 مايو الجاري.
وجاء القرار نتيجة وجود بعض المشاكل لدى بعض الطلاب خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، فيما أكدت الهيئة أنه تم تحديث البريد الإلكتروني لـ 125ألف طالب وطالبة.
ومن الجدير بالذكر، أن الاختبار التحصيلي مقرر عقده في 6 شوال المقبل، وكانت الهيئة قد خصصت يومي 8 و9 مايو الجاري لتحديث بيانات الطلاب، فيما حددت يومي 10 و11 مايو للطالبات.
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