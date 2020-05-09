شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة تحديث بيانات الطلاب للاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، عن تمديد فترة تحديث ‏بيانات الطلاب، للتقدم للاختبار التحصيلي عن بعد، إلى 22 رمضان الموافق 15 مايو الجاري.‏

وجاء القرار نتيجة وجود بعض المشاكل ‏لدى بعض الطلاب خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من ‏الهوية على الموقع الإلكتروني، فيما أكدت الهيئة أنه تم تحديث البريد الإلكتروني لـ 125ألف طالب ‏وطالبة.

ومن الجدير بالذكر، أن الاختبار التحصيلي مقرر ‏عقده في 6 شوال المقبل، وكانت الهيئة قد خصصت يومي 8 و9 مايو الجاري لتحديث ‏بيانات الطلاب، فيما حددت يومي 10 و11 مايو للطالبات.‏