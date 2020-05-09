شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للملك سلمان وهو يمارس الصيد في البر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء قيامه بممارسة الصيد في البر . وثقت صورة قديمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء قيامه بممارسة الصيد في البر . وظهر الملك سلمان وهو ممسك بأحد الصقور، كما أظهرت الصورة مجموعة من الأطفال وهم يقفون بجواره ليشاهدو ما يفعله. يذكر أن هذه الصورة تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت الكثير من الإعجاب.

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