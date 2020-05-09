شاهد: برنامج إحسان من المستقبل مواعيد العرض على MBC - أحمد الشقيري

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم السبت 9 مايو 2020، برنامج إحسان من المستقبل للإعلامي السعودي أحمد الشقيري بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات عن تقديم البرامج، حيث نشرت صفحة برنامج إحسان من المستقبل عبر مواقع التواصل فيسبوك :" يذاع علي جزئين يوم الجمعه والسبت علي تمام الساعه 6 مساء بتوقيت السعوديه علي قناة MBC1".

شاهد: برنامج إحسان من المستقبل لأحمد الشقيري مواعيد العرض

ويذاع البرنامج إحسان من المستقبل عبر قناة أم بي سي 1 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سوف يتم عرض البرنامج إحسان من المستقبل يومي من الاسبوع وينقسم الى حلقتين، بسبب عدم استكمال التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويتناول برنامج إحسان من المستقبل التكنولوجيا وكيف تسيطر على كافة نواحي حياة الانسان كما سيطرح البرنامج العديد من التساؤلات الخاصة بتكنولوجيا ووكيف سيسيطر التكنولوجيا على حياة الانسان.

وفي وقت سابق، نفى المصدر المقرب من الاعلامي احمد الشقيري جميع اخبار الوفاة التي ترددت عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن سبب انتشار هذا خبر وفاة الشقيري مروجين عبر مواقع التواصل، لأغراض خاصة.

ويبلغ أحمد الشقيري من العمر 46 عاما ولمع بريقه في العديد من البرامج التي قدمها عبر القنوات التلفزيونية والاذاعات والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، ويعتبر برنامج "خواطر" من أبرز ما قدمه بسبب المتابعة العالية التي حظي بها.

الجدير بالذكر أن الإعلامي أحمد الشقيري دخل الإعلام عن طريق الصدفة وكانت بدايته في برنامج يلا مع شباب، حيث تدور فكرة البرنامج حول تحسين وتغيير المجتمع بشكل عام مع التركيز على فئة الشباب خاصة المراهقين والعشرينات.