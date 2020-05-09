السعودية: رفع العزل عن 6 أحياء في المدينة المنورة

أقرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رفع العزل عن 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن الصحة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة.

وأضاف المصدر أنه سيتم السماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

بدورها، أكدت الوزارة بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

من جهته، قال المتحدث باسم الداخلية طلال الشهلوب إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول، محذرا بشدة من عدم الالتزام بقرار حظر التجوال.

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وأعلنت الصحة السعودية، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 8 حالات.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية المواطنين بعدم الخروج من المنازل وضرورة التزام حظر التجول.

في غضون ذلك أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار انتشار كورونا على الاقتصاد تتضمن العديد من الإجراءات مثل إبلاغ البنوك بالموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية

وطلبت ساما من البنوك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، ومراجعة الفوائد والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشيا مع تراجع أسعار الفائدة، وفق ما نقل موقع "اليوم السبع المصري".