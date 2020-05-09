وزارة الصحة: تسجيل 1704 إصاباب جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 239

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 37136، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 10144، وذلك بعد تسجيل 1024 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى239، بعد تسجيل10 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.