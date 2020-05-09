طبقت عليه لائحة الغرامات البلدية..
أغلقت أمانة المنطقة الشرقية مستودعًا للمستلزمات الطبية بمحافظة القطيف لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية، كما طبقت عليه لائحة الغرامات البلدية.
جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رصد المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية .
وأوضحت الأمانة أن المستودع الذي تمَّ إغلاقه مخالف لاشتراطات التخزين، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة، كما أنه لا يحمل تصريحًا «رخصة».
وأكدت استمرار الجولات الرقابيّة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، داعية المواطنين والمقيمين الى التعاون معها في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.
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كانت هذه تفاصيل خبر ضمن جولاتها الرقابية.. «أمانة الشرقية» تغلق مستودعًا مخالفًا للاشتراطات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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