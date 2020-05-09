مصدر بالداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة المنورة اعتبارًا من اليوم السبت

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرَّر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 3 شعبان 1441هـ في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت.

وأضاف المصدر أنّه سيتم السماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وأضافت الوزارة أنَّ هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل؛ تحقيقًا للمصلحة العامة.