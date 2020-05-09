«الزعاق» يتوقع أجواءً متقلبة وأمطارًا متفرقة في عدة مناطق بالمملكة

يصاحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة..
توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أجواءً متقلبة بين الرياح الناهضة والأمطار المتفرقة، على عدة مناطق بالمملكة يصاحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.
وقال الزعاق -عبر «تويتر»-: «اليوم السبت أجواء متقلبة بين الرياح الناهضة والأمطار المتفرقة تشمل نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة على الشمالية والوسطى والمدينة».
وأوضح أن الحالة تتضمن «تشكلات سحُبية على أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية نواحي الحفر، وتمتد لـ الكويت على القصيم وحائل وغرب الرياض».
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