أخبار السعودية اليوم.. رياح نشطة وأتربة على تبوك ونجران.. والشورى يناقش معاملة الأفراد كضباط في الإيفاد والتدريب الخارجي

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 9 مايو 2020 أبرز الأخبار في المملكة منها مجلس الشورى يناقش قرار معاملة الأفراد كـضباط في الإيفاد والتدريب الخارجي، والهيئة العامة للأرصاد تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ونجران

عن بُعد.. مجلس الشورى يناقش قرار معاملة الأفراد كـضباط في الإيفاد والتدريب الخارجي

يناقش مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد) غدًا- تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط، فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

حساب المواطن: الإضافة كتابع لا تشترط حذف الحساب

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الشخص الذي لديه حساب بالبرنامج ولم يتمكن من إثبات استقلاليته، يمكن إضافته كتابع من قبل رب الأسرة، دون حذف حسابه الأول.

«الأرصاد» تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ونجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

«النمر» يحذر من أضرار شرب القهوة قبل الإمساك في رمضان

حذّر الدكتور «خالد النمر» -أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين- من شرب القهوة قبل الإمساك مباشرة في شهر رمضان، مؤكدًا أنها عادة سيئة ولها عدة أضرار على صحة الإنسان.

«الغذاء والدواء» تضبط معقمات وأجهزة طبية في بيئة غير مناسبة بالرياض

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء -بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأمنية- مستودعًا في الرياض يخزّن معقّمات ومستحضرات صيدلانية وأجهزة طبية في بيئة غير مناسبة.

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الحربي: منخفض جوي يؤثر على عدة مناطق.. السبت

أوضح خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، «علي الحربي»، خصائص المنخفض الجوي الذي تشهده بعض مناطق المملكة اليوم السبت.

«هدف» يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» -ممثلًا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، يوم غدٍ الأحد- جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة، عن التحولات المستقبلية في الخِدْمات المالية والمصرفية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط، في تمام الساعة 10.

الصحة النفسية بحفر الباطن تقدم خدماتها لـ175 حالة عبر مبادرة التواصل الصوتي والمرئي

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن -ممثلة بمستشفى الصحة النفسية- مبادرة التواصل الصوتي والمرئي بقسم الرعاية الصحية المنزلية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

الجهات الأمنية تبحث عن امرأة مفقودة في الباحة منذ يومين

علمت «عاجل»، أن الجهات الأمنية والمعنية تكثف جهودها للبحث عن امرأة خمسينية مفقودة منذ يوم الخميس في منطقة الباحة.

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