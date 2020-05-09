حساب المواطن: إضافة المستفيد كتابع لا تشترط حذف حسابه القديم

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الشخص الذي لديه حساب بالبرنامج ولم يتمكن من إثبات استقلاليته، يمكن إضافته كتابع من قبل رب الأسرة، دون حذف حسابه الأول.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه لا يلزم حذف الحساب، وبإمكان رب الاسرة الإضافة كتابع عن طريق حسابه عن طريق الخطوات التالية: «تفاصيل الطلب- بيانات التابعين»، ثم إضافة التابعين، والضغط على أيقونة «حفظ».

جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن لديه حساب بالبرنامج ولم يتمكن من إثبات استقلاليته، متسائلًا: هل يشترط حذف حسابه قبل إضافته كتابع من عدمه.

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