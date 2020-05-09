«تقويم التعليم» تمدد فترة تحديث بيانات الاختبار التحصيلي

حدَّثت 125 ألف إيميل للطلبة
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020م.
وذكرت الهيئة، عبر حسابها بتويتر، أنه نظرًا لما واجهه البعض من الطلاب والطالبات من صعوبات، خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، نطمئنكم بتمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى مايو 2020م.
وأشارت هيئة تقويم العليم إلى أنه تمّ تحديث البريد الإلكتروني لـ125 ألف طالب وطالبة.
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