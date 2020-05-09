«الأرصاد» تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ونجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه شمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة، مشير إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ6مساءً.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

Advertisements

وأوضحت أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على 6 محافظات بمكة المكرمة

الأرصاد: سحب رعدية على جازان ونجران.. ورياح نشطة بمكة

تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة والمدينة.. وأمطار بجازان ونجران